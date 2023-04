Franky Vercauteren évoque le cas Axel Witsel: «Pour nous, il fait toujours partie de la sélection»

Au mois de mars dernier, au moment de dévoiler sa sélection pour les rencontres contre la Suède et l’Allemagne, le nouveau coach des Diables rouges Domenico Tedesco posait un premier choix fort en décidant de se passer d’Axel Witsel, l’un des cadres de l’équipe nationale depuis plus d’une décennie. « Cest un milieu de terrain. C’est un secteur du jeu où nous avons beaucoup d’éléments. La décision n’est jamais facile », avait alors expliqué le technicien italo-allemand pour justifier l’absence de l’ancien joueur du Standard dans son groupe.

Au cours d’un entretien accordé à Eleven Sports, Franky Vercauteren, le directeur technique de la Fédération, a évoqué l’avenir du milieu de terrain de l’Atlético Madrid avec la Belgique. « Pour nous, Axel fait toujours partie de la sélection, de la présélection », a-t-il confié. « Et puis il y a une sélection définitive qui se fait en fonction des choix de l’entraîneur. Il a eu des périodes plus difficiles où il avait peu de minutes de jeu… Maintenant il joue un peu plus donc on espère pour lui qu’il reçoive le plus de temps de jeu possible dans son club. Et puis on verra quand à la suite que ça peut avoir. J’ai toujours un œil, et même deux sur lui, on le suit et on voit ses matches. Il est impliqué dans le groupe mais à un moment le sélectionneur fait des choix. »