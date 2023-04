Le patron de la force régionale à l’Est du Congo claque la porte

Las des critiques mettant en cause sa mission, vraisemblablement confronté à des problèmes de financement, le général kényan Jeff Nyangah qui commandait la force régionale de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) déployée au Nord-Kivu pour combattre le M23 a claqué la porte. Il a dénoncé des intimidations et des pressions politiques et sans doute une lassitude générale. Rappelons que c’est le président Félix Tshisekedi qui, constatant que les forces armées congolaises ne pouvaient faire face avec succès au mouvement rebelle M23, appuyé par Kigali, avait fait appel à la solidarité de ses voisins de l’Est dans de cadre de la Communauté est-africaine.