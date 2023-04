«C’est peut-être ça, je ne sais pas»: Kevin De Bruyne révèle le secret de sa parfaite entente avec Erling Haaland

Ce mercredi, Manchester City a terrassé Arsenal au terme d’une rencontre parfaitement maîtrisée. Dans tous les bons coups, Kevin De Bruyne et Erling Haaland ont été les deux grands artisans du succès mancunien. Sur le terrain de l’Ethiad Stadium, les deux hommes se sont montrés particulièrement complémentaires, comme c’est d’ailleurs régulièrement le cas depuis le début de la saison. « Je crois que ce soir, on a bien joué, c’est le plus important », confiait le Diable rouge à nos confrères de Walfoot au terme de la rencontre. « De la télépathie entre nous ? Peut-être, je ne sais pas. C’est plus facile de jouer avec de bons joueurs et Erling est un grand joueur. Mais aujourd’hui, l’adversaire était fort également, Arsenal est une équipe au top. Nous étions vraiment bons, c’est vrai. »

Avec toutes les échéances qui attendent Manchester City avant la fin de la saison, gageons pour le club anglais que cette parfaite entente entre le Belge et le Norvégien se poursuive dans les prochaines semaines…