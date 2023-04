BNXT League: Anvers et Ostende qualifiés pour les demi-finales des playoffs nationaux, Charleroi passera par les quarts

Vainqueur 75-77 à Leiden, Anvers termine en tête de l’Elite Gold devant Ostende, qui a écarté Groningue 80-63. Les deux équipes sont donc qualifiées directement pour les demi-finales des playoffs nationaux en étant les deux meilleures formations belges de l’Elite Gold.

Malines, Limburg United et Charleroi, les trois autres belges de l’Elite Gold, devront eux passer par les quarts de finale tout comme Louvain, meilleure équipe belge de l’Elite Silver. Les Malinois terminent à la 3e place après un succès 76-61 contre Leeuwarden et affronteront Louvain, tombeur de Den Helder (85-56), en quarts de finale. Limburg United s’est lui imposé 81-51 contre Zwolle et termine à la 8e place devant Charleroi, qui a battu Den Bosch 87-80. Les deux équipes s’affronteront en quarts de finale.