La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Le cyclisme est plus populaire que jamais!»

Remco aura bien mérité de manger ses frites (à moins que ce soit une pizza si vous avez vu la pub) dimanche soir (merci à sa nutritionniste !) après sa démonstration dans Liège-Bastogne-Liège. C’est un printemps lumineux (mieux que la météo) pour le cyclisme. Les audiences TV et web, inégalées, le prouvent : la petite Reine n’a jamais été aussi populaire. Par la grâce des 4 grands, Pogacar, Van der Poel, Evenepoel et Van Aert, auquel on doit ajouter le fantastique et généreux britannique Pidcock, c’est tout un sport qui bénéficie d’un regain d’intérêt médiatique exceptionnel. Du suspense, de l’émotion, du caractère ! Des peines - la chute de Pogacar - et des joies. Tout y était. Objectif Giro désormais pour Remco, qui portera le dossard numéro 1, dont, outre le talent, la simplicité a aussi éclaté dimanche à l’Interview. Bien loin de l’image arrogante qu’on a, à un moment, voulue lui coller. Voilà un ex-Anderlechtois qui aura mieux réussi sur deux roues que ses anciennes couleurs « mauves » sur gazon.