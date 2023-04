«Attends-toi à la même chose la prochaine fois»: Verstappen menace Russell (vidéo)

Au terme des 17 tours (102,051 km) de l’épreuve, le Mexicain a ajouté 8 points à son compteur au championnat. Charles Leclerc (Ferrari) a pris la 2e place à 4.463 secondes et pris 7 points. La 3e place est revenue au double champion du monde en titre et leader du championnat 2023, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a inscrit 6 points, juste devant le Britannique Georges Russell.

D’ailleurs, les deux derniers cités ont échangé quelques mots après la ligne d’arrivée. Et pas que des amabilités… En effet, sur des vidéos d’ores et déjà devenues virales sur les réseaux sociaux, on peut entendre Max Verstappen adresser des reproches directement au pilote Mercedes. Ce à quoi Georges Russell répond qu’il n’avait aucune adhérence sur la piste, pour justifier certaines trajectoires qui ont pu gêner le Néerlandais. « Mec, personne n’a d’adhérence sur la piste. Mais il faut laisser un peu d’espace, c’est comme ça. Alors, la prochaine fois, attends-toi à subir la même chose. » Avant de lâcher un petit « connard » en direction de son concurrent britannique…