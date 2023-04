L’arbitre de Bochum-Dortmund réagit à son erreur qui pourrait coûter le titre au BvB

Peu de temps après cette réaction, la direction sportive des arbitres allemands est revenue sur cette polémique. Et elle n’a pas hésité à charger directement… l’arbitre de cette joute. « C’est une faute et un penalty », écrite-elle dans un communiqué. « Le défenseur se jette de l’arrière et sur le côté avec ses deux jambes dans la lutte pour le ballon. Il ne joue pas la balle, et touche le joueur adverse à la place, le faisant tomber. Une telle faute aurait dû aboutir à la prise d’une bonne décision, sans qu’une aide de l’assistance vidéo soit nécessaire. »

C’est que la perte de ces deux points laisse le champ libre au Bayern pour reprendre le fauteuil de leader en cas de victoire sur le Hertha Berlin ce dimanche. « Je considère cela comme une négligence absolue, une lâcheté et une erreur complète », a poursuivi Kehl. « Nous sommes extrêmement en colère et devons faire comprendre clairement notre mécontentement. »

Le Borussia Dortmund n’a pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Bochum (1-1) vendredi soir en ouverture de la 30e journée de Bundesliga, et a concédé deux précieux points dans la course au titre. À l’issue du match, la frustration était énorme du côté de Dortmund qui s’estime lésé par l’arbitrage à un moment crucial de la saison.

Une réaction qui pointe donc Sascha Stegemann, le referee de cette rencontre, comme directement responsable de cette erreur, qui a coûté très cher au BvB. Ce samedi, ce dernier s’est également exprimé dans les colonnes du Bild. Et il n’a pas hésité à reconnaître ses torts. « Je suis très énervé, je me sens vraiment comme une merde. J’ai passé une nuit très très courte, je me sens vraiment mal avec toute cette histoire. Parce que, après avoir revu les images, c’est clairement un penalty. Mais je ne l’avais pas du tout vu comme ça sur le terrain. Le défenseur avait une vitesse élevée, et j’étais persuadé qu’Adeyemi avait passé sa jambe à l’intérieur. L’assistant vidéo a bien évidemment revu la phase, et m’a rendu l’évaluation suivante : pas d’erreur manifeste, c’est pourquoi je n’ai pas été revoir moi-même la phase. Mais, avec le recul, j’aurais bien évidemment dû y réfléchir à nouveau… »