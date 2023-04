Steven Defour lance déjà la finale de la Coupe de Belgique: «L’Antwerp doit gagner, nous on veut gagner…»

« Si nous gagnons demain, je pense que ce sera le trophée le plus important que j’ai gagné dans ma carrière car c’est le plus inattendu. En tant que joueur, c’était presque normal de gagner des titres. Comme entraîneur, c’est un sentiment différent. »

En tant que joueur, Defour a disputé trois finales de Coupe de Belgique avec une victoire en 2011 et une défaite en 2007 avec le Standard et une défaite en 2015 avec Anderlecht. Dimanche, il pourrait gagner le premier trophée de sa carrière d’entraîneur qui a débuté en octobre dernier.

Écarté durant plusieurs semaines de la course aux playoffs, Malines a pu longuement se préparer pour cette finale. « Cela n’a pas spécialement été un avantage. Quand on se prépare pour un match, on peut organiser des amicaux contre une équipe du même style que l’adversaire mais ce n’était pas possible avec le championnat », a conclu Defour.