Deux invités de marque pour la rencontre entre le Cercle et le Standard: Domenico Tedesco et Franky Vercauteren sont présents dans les tribunes du Jan Breydelstadion

Alors que les playoffs viennent à peine de débuter, une seule affiche était au programme ce samedi : un affrontement entre le Cercle de Bruges et le Standard de Liège, au Jan Breydelstadion. Après la victoire de La Gantoise ce vendredi, la pression est déjà sur le Standard. Avec 28 unités, soit trois de mois que les Buffalos, les Rouches veulent profiter du déplacement au Cercle de Bruges, invité surprise de ces Europe Playoffs, pour creuser l’écart avec Westerlo, et résorber celui qui s’est déjà créé avec Gand.

Et, petite surprise ce samedi : au sein du public (pas très nombreux, il faut le reconnaître) présent dans le stade brugeois, figuraient deux noms bien connus : Domenico Tedesco et Franky Vercauteren ! En effet, le sélectionneur national et le directeur technique de l’Union Belge étaient présents dans les gradins, sans doute pour observer les différents joueurs belges présents sur le pré comme, par exemple, Arnaud Bodart et Hugo Siquet, pour ne citer qu’eux.