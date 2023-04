Toyota réalise le doublé aux 6 Heures de Spa

Toyota a remporté les 6 Heures de Spa-Francorchamps pour la septième fois d’affilée, la firme nippone étant invaincue depuis 2017. Un doublé acquis après une course tout en maîtrise. Une neutralisation suite à la sortie de la Ferrari 499P de l’Italien Antonio Fuoco dans l’avant-dernière heure avait permis à la concurrence de se rapprocher, mais rien n’y a fait. Le trio Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez (Jap/G-B/Arg) a remporté sa deuxième course de la saison avec 13 secondes d’avance sur Brendon Hartley/Sébastien Buemi/Ryo Hirakawa (N-Z/Sui/Jap).

La Ferrari 499P d’Alessandro Pier Guidi/James Calado/Miguel Molina (Ita/G-B/Esp) a terminé à la troisième place après avoir doublé la Porsche 963 de Michael Christensen/Dane Cameron/Frédéric Makowiecki (Dan/USA/Fra) dans le dernier tour. L’autre Porsche 963, sur laquelle on retrouvait le Limbourgeois Laurens Vanthoor, avait abandonné après deux heures de course alors qu’elle occupait la deuxième place.

En GTE-Am, la Liégeoise Sarah Bovy (Porsche 911 RSR) a terminé 5e avec ses équipières Michelle Gatting (Dan) et Rahel Frey (Sui). Le seul équipage 100 % féminin n’a pas été verni durant les différentes neutralisations et n’a pas su capitaliser sur son excellent début de course. Elles échouent à une dizaine de secondes du podium. Ulysse De Pauw (Ferrari 488) a terminé à la 6e place, une performance qui ne résume pas forcément ses deux très bons relais. Quant à Alessio Picariello (Porsche 911 RSR), il ne pouvait faire mieux que 11e. Sa course a été compromise après deux tours et la sortie de le bac à graviers de son équipier italien Claudio Schiavoni.

Enfin, l’équipe belge WRT s’est imposée à domicile en LMP2 avec le trio Rui Andrade/Robert Kubica/Louis Delétraz (Ago/Pol/Sui).