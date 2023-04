Karim Benzema apparaît avec un détail assez inhabituel… et plante un triplé (vidéos)

C’est une grande première en près de quatre ans ! Ce samedi, le Real Madrid recevait Almeria et, pour l’occasion, Karim Benzema s’est fait remarquer, en inscrivant un triplé en moins d’une mi-temps. Mais ça, c’est loin d’être un fait rare pour le serial buteur du club madrilène.

Non, le seul fait inhabituel à signaler lors de cette rencontre, c’est un détail dans le look de l’ancien international français. En effet, lors de l’échauffement des Merengues, l’attaquant est apparu sans son traditionnel bandage à la main. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais qui est en réalité particulièrement étonnant quand on sait que, depuis maintenant quatre ans, Karim Benzema ne monte jamais sur le terrain sans ce bandage.