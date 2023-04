Après avoir atteint la finale des Mondiaux de snooker, Luca Brecel reçoit un message... des Diables rouges

Si Jiahui a ensuite réduit le score à 16-15 mais Brecel a remporté la 32e et avant-dernière frame de cette demi-finale pour se hisser en finale (17-15) en réalisant le plus grand comeback de l’histoire du Crucible.

Mené 14-5 dans la troisième session vendredi soir, Brecel avait remporté cinq frames de suite pour réduire le score à 14-10 avant la dernière session samedi. Le Limbourgeois, 28 ans, a poursuivi sa remontée samedi, remportant les six premières frames de la journée pour mener 16-14.

Forcément, cet exploit méritait bien un petit message d’encouragement de la part... de l’Union Belge de football ! Sur son compte Twitter, la fédération belge a publié une courte vidéo où l’on peut voir Youri Tielemans et Timothy Castagne jouer au billard, avec le message suivant : « Félicitations pour la finale, Luca Brecel ! Si tu as besoin de conseils, tu peux toujours demander à Youri Tielemans et à Timothy Castagne... »