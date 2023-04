Une phase particulièrement polémique lors de Cercle-Standard: fallait-il siffler penalty? (vidéo)

Pour son premier déplacement de ces Europe Playoffs, le Standard n’est pas parvenu à ramener plus qu’un point du Jan Breydelstadion. Dans une rencontre assez fermée, où les deux camps ne voulaient pas trop se découvrir, par peur de perdre des plumes, personne n’est parvenu à faire la différence…

Toutefois, le score aurait pu être bien différent à cause… d’une décision arbitrale. En effet, à un quart d’heure de la fin de la rencontre, les Brugeois ont cru hériter d’un penalty. Sur une longue ouverture vers Hugo Siquet, Cihan Canak est venu percuter de plein fouet l’ancien joueur du Standard, qui était en pleine détente, sans avoir l’intention de jouer le ballon. Un contact qui peut sembler irrégulier, mais qui n’a pas été signalé par l’arbitre, M.Verboomen, et qui n’a pas non plus été jugé illicite par le VAR. Au grand dam des Brugeois, bien évidemment…