«C’est complètement fou»: la première réaction de Luca Brecel après sa qualification pour la finale des Mondiaux de snooker (vidéo)

Mené 14-5 au milieu de la troisième session, le Limbourgeois, 28 ans, a réussi à revenir du Diable Vauvert pour battre 17-15 le jeune Chinois de 20 ans, Si Jiahui (WS 80) en demi-finale au Crucible Theatre à Sheffield.

« Je n’aurais jamais rêvé de gagner après avoir été mené 14-5. C’est complètement fou », s’est exclamé Luca Brecel après la plus grosse remontée de l’histoire d’un Mondial. « J’ai d’ailleurs dit à ma petite amie que si je l’emportais, ce serait ma plus belle émotion jamais vécue. Si était tellement affûté et jouait quasi à la perfection. Ce n’est que lorsque j’ai remporté cinq frames d’affilée (pour revenir à 14-9, ndlr) que je me suis mis à renaître. Surtout après cette dernière frame pour faire 14-10 ».

Tombeur du Britannique Ronny O’Sullivan (WS 1), tenant du titre, en quarts, Luca Brecel est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire à remporter un match au Crucible après avoir effacé un retard de neuf frames.