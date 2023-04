Hooligans, interpellations, protocole modifié… situations rocambolesques avant la finale de la Coupe de France

Le Stade de France s’est paré samedi soir de jaune et de violet, couleurs de Nantes et Toulouse, opposés en finale de Coupe de France sous les yeux d’Emmanuel Macron, dans un contexte social tendu et sous vigilance sécuritaire, mais sans débordements.

Le match a démarré à 21h dans un Stade de France plein et dans une grande ambiance, avec notamment un impressionnant tifo toulousain « Ramenons-la sur la place du Capitole », feux d’artifice, et fumigènes côté nantais.

Peu avant le coup d’envoi, Emmanuel Macron a salué les joueurs nantais et toulousains dans le couloir menant au terrain, à la sortie des vestiaires. La Marseillaise a également retenti dans le stade, sans sifflets.

Tout au long du début de la soirée, les supporters, parfois sous escortes policières, ont accédé à l’enceinte francilienne dans une ambiance calme, avec fumigènes jaunes ou violets, a constaté l’AFP.