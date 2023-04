Un point et c’est tout: le Standard ne méritait pas mieux au Cercle...

Le Standard aurait aimé entamer ses Playoffs par une victoire, ce qu’il n’a plus fait, par la force des choses, depuis le 29 mars 2019 (3-1 face à l’Antwerp). Mais sur la terre brugeoise qui ne lui réussit même plus lorsqu’il s’agit d’affronter les Groen en Zwart (3 partages sur les 3 derniers déplacements), les joueurs de Ronny Deila se sont cassé les dents sans que l’on ait le sentiment que les absences de Steven Alzate (suspendu) et Philip Zinckernagel (touché au mollet) aient joué un rôle prépondérant dans ce non-match. Le constat est peut-être un peu sévère mais le Standard de 2023, celui qui nourrit de grandes ambitions dans ces Europe Playoffs, nous avait habitués à tellement mieux ces dernières semaines.