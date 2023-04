Champions Playoffs: des Brugeois sans pression sur la pelouse de Genk

Les trois coups de départ des Playoffs 1 auront lieu du côté du Genk, l’actuel leader de la compétition, contre le Club de Bruges, triple champion en titre et invité surprise de dernière minute. Un ticket composté sur le fil par des Brugeois en mode chasseur et non plus chassé comme dans le passé. Une donnée qui pourrait tout changer car la bande à Rik de Mil risque d’évoluer sans pression.