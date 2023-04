Malines ou l’Antwerp, àqui l’ivresse de la Coupe de Belgique?

Pour les supporters, l’histoire et l’héritage de l’Antwerp. « For the fans. For the history. For the legacy of the club ». En écrivant ces mots sur les réseaux sociaux, Toby Alderweireld a lancé les hostilités en vue de la finale de Croky Cup. Celle que les supporters de l’Antwerp et de Malines attendent depuis des semaines, avec l’intime conviction de poursuivre la fête jusqu’au bout de la nuit. Un match entre deux formations habituées aux grands moments dans l’histoire de notre paysage footballistique. Mais surtout une opposition de style entre Mark Van Bommel, le coach hollandais féru de football pragmatique mais terriblement efficace, et Steven Defour, le débutant passionné par les combinaisons.

Qui sera le mieux armé au moment de monter sur la pelouse d’un stade Roi Baudouin rempli comme un œuf et prêt à bouillir grâce aux deux kops capables d’éructer comme personne pour motiver les joueurs et les pousser vers la victoire ? Pour répondre à cette question, il convient de remettre divers éléments dans leur contexte.