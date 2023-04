Circus Brussels padel open: deux finales en or et deux raquettes de bronze en jeu à Bruxelles

Josemaria/Sanchez contre Salazar/Triay, dès 14h, et Cuello/Tapia face à Stupa/Di Nenno dans la foulée : ce sera chaque fois des « Clasicos », en finale, entre têtes de série nº1 et nº2.

Avant même de déguster deux somptueuses finales, ce dimanche après-midi, on affiche un large sourire du côté des organisateurs du Circus Brussels Padel Open. Cette deuxième édition confirme largement que le padel est bien le sport à la mode, désormais, en Belgique.

Les stars actuelles du padel sont bien au rendez-vous et promettent une apothéose tant chez les filles (dès 14h) que chez les messieurs (dans la foulée). Et le public belge a répondu largement présent durant toute cette semaine, ce dimanche étant évidemment sold-out. « On a même dû refuser énormément de gens qui voulaient quand même venir in extremis », commente Vincent Laureyssens qui estime qu’on aura bien franchi la barre des 50.000 visiteurs en cinq jours !