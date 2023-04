Qui est vraiment Luca Brecel, le Belge qui a écrit l’histoire en se hissant en finale des Mondiaux de snooker? «Je suis le Eden Hazard du snooker!»

À 28 ans, Luca Brecel vient d’écrire l’histoire du snooker, en se hissant en finale des Mondiaux au Crucible Theatre de Sheffield. L’occasion de découvrir le plus grand talent belge de snooker de tous les temps, qui réalise enfin son potentiel.

Rien ne définit mieux Luca Brecel que le tatouage qu’il arbore fièrement sur ses doigts : un oiseau, qui semble aussi insaisissable que lui. Il faut dire que le Limbourgeois de 28 ans ne peut être mis dans une case, et encore moins être résumé en un mot. Le gaillard n’est pas du genre à s’inquiéter pour un rien, et ne regarde que très peu aux records ou autres statistiques. Le sourire aux lèvres, il n’hésite pas à se comparer à une autre légende du sport belge. « Je suis un peu le Eden Hazard du snooker », clamait-il en 2018 dans une interview accordée à HLN. « Je veux juste jouer et m’amuser, sans prendre les choses au sérieux. Je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement. »