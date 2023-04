Après le partage du Standard au Cercle, Ronny Deila applique la méthode Coué

Il y a ce sentiment, parfois, que la réalité diffère largement de l’opinion que l’on se crée. En football, l’impression d’un match raté et d’un résultat mitigé s’oppose parfois à la conviction, celle des autres, qu’il y a là un accomplissement important pour la suite de la saison. Samedi, Ronny Deila s’est dit « heureux » de ramener un point du Cercle de Bruges, même si celui-ci n’arrange pas le Standard dans l’optique d’une lutte à deux, avec La Gantoise. À côté de cela, ses joueurs ont objectivement livré une prestation moyenne, du moins assez éloignée de celles auxquelles il nous avait habitués en 2023. Pourtant, leur entraîneur, souvent critique quand quelque chose ne lui plaît pas, ne leur est pas tombé dessus samedi après la rencontre. Au contraire. « C’est un stade où il est difficile de s’imposer », relève-t-il, ne sachant peut-être pas que le Standard, qui n’a plus perdu au Cercle depuis 2013, n’a pas non plus réussi à s’y imposer lors de ses trois derniers déplacements.