L’Antwerp s’offre une quatrième Coupe de Belgique au bout de l’ennui

Grâce à un penalty transformé en première période par Vincent Janssen et à un second but réussi en fin de match par Michel-Ange Balikwisha, l’Antwerp a remporté dimanche en début d’après-midi la 4e Coupe de Belgique de son histoire après celles qu’il avait déjà inscrites à son palmarès en 1955, 1992 – déjà face à Malines – et, plus récemment, en 2020.