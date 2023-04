Genk domine le Club de Bruges et entame parfaitement ses Playoffs 1

Genk a bien démarré les playoffs 1 en battant Bruges (3-1, mi-temps 1-1) , champion en titre, dimanche à la Cegeka Arena. Les Limbourgeois prennent 3 points d’avance sur l’Union en tête du classement, en attendant le match de celle-ci mercredi face à l’Antwerp.

Dans un match débridé, Vanaken a très vite ouvert le score pour Bruges (9e). Bien décalé par Skov Olsen à l’entrée de la surface, le médian a adressé une magnifique reprise à ras de terre qui finit dans le petit filet adverse (11e but de la saison). Genk a très vite réagi avec Munoz. Complètement oublié dans le rectangle, il a égalisé d’une tête croisée sur un centre d’Arteaga (18e). La partie a été beaucoup moins rythmée, hachée par les fautes à partir de la demi-heure de jeu.

Les Limbourgeois sont remontés sur le terrain avec des intentions offensives et ont vite pris l’avantage, via Mark McKenzie (56e) sur un corner bien tiré par Mike Trésor, pour son 22e assist de la saison. Genk a semblé contrôler le rythme du match, mais les Brugeois auraient pu mieux jouer quelques situations, à l’image d’une frappe trop molle de Rits (74e). Après un premier but refusé par le VAR (76e), Joseph Paintsil a finalement alourdi le score pour Genk (83e), sur un ballon mal négocié par la défense brugeoise.