Les Anversois aux anges après leur victoire en finale de Coupe de Belgique: «Une joie indescriptible»

En tant qu’Anversois pure souche, Toby Alderweired a fortement et forcément apprécié ce premier trophée conquis sur le belge. Lui qui a porté haut les couleurs de la sélection belge à 127 reprises, joué de nombreuses années aux Pays-Bas, en Angleterre ou en Espagne, disputé deux finales de Ligue des champions (avec l’Atletico Madrid et Tottenham) et remporté 7 trophées collectifs avait un peu de mal à comparer ce succès avec tout ce qu’il a déjà connu. « Ce que je peux dire c’est que je suis fier d’avoir contribué à ce succès collectif, expliquait-il. On a beaucoup parlé de la qualité de notre secteur défensif mas c’est toute l’équipe qui contribue à nos ‘clean-sheets’, pas seulement le quatre arrière. Durant ma carrière, je n’ai jamais connu un groupe aussi soudé. En tant qu’Anversois, il était important de connaitre ce genre de moments avec un public en feu, d’ailleurs. Maintenant, je ne sais pas si on peut déjà dire que notre saison est réussie. On doit se servir de ce succès pour aller de l’avant, pour profiter au maximum du surplus de confiance qu’il nous offre. Mais on se doit aussi de respecter Genk et l’Union, qui ont terminé la phase régulière devant nous. Cela promet en tout cas de beaux combats. »

« Une joie indescriptible »

Auteur du second but anversois peu de temps après sa montée au jeu, Michel-Ange Balikwisha était forcément aux anges quelques poignées de minutes après le coup de sifflet final. Alors qu’on lui demandait ses sentiments après le gain du premier trophée collectif de sa jeune et prometteuse carrière, il se fit asperger de champagne en compagnie des cinq autres joueurs anversois (Alderweireld, Bataille, De Laet, Haroun et Vermeer) venus donner leurs impressions en conférence de presse. « Gagner cette finale me procure un sentiment incroyable, expliqua l’ancien Standardman après avoir repris ses esprits. J’avais déjà eu l’occasion d’en disputer une et de la perdre (NDLR : avec le Standard face à Genk en 2021) alors la soulever en ayant en plus marqué, cela me procure une joie indescriptible. Ceci dit, la saison n’est pas terminée: on peut savourer ces moments rares mais on doit vite se reconcentrer pour être prêts dès mercredi à l’Union. Collectivement, il y a encore des choses à aller chercher. Je suis persuadé que cette victoire va nous donner un fameux coup de boost au niveau moral. »