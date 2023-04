Mark van Bommel, entraîneur de l’Antwerp: «Le groupe mérite vraiment ce trophée»

L’Antwerp a remporté la Coupe de Belgique en battant Malines 2-0 en finale dimanche au stade Roi Baudouin. Une victoire dont n’a jamais douté le Néerlandais Mark van Bommel. « Je n’ai jamais pensé que nous ne gagnerions pas », a indiqué le coach des Anversois en conférence de presse. « Nous avons contrôlé tout le match. Malines avait retenu la leçon de sa défaite 5-0 au Bosuil en championnat. Ils ont reculé et de plus le terrain était difficile. Il a fallu se montrer patient, faire les bonnes passes au bon moment pour se créer des occasions ».

« Je suis très heureux de cette victoire. Le groupe le mérite vraiment. Quand on voit notre parcours, des penaltys à Beveren à deux belles victoires contre le Standard et Genk, et une qualification aux tirs au but face à l’Union, on peut dire qu’on mérite ce trophée », a ajouté le Néerlandais, qui décroche son premier trophée en tant qu’entraîneur.

« Ce n’est que ma 2e saison complète en tant qu’entraîneur », dit Mark van Bommel. « J’ai l’impression d’être entraîneur depuis longtemps, mais ce n’est pas le cas. C’est mon premier trophée, ça compte quand même dans le football. En tant qu’entraîneur, on essaie d’avoir une influence sur ses joueurs, mais ce n’est pas simple. C’est pourquoi je suis fier de notre manière de jouer et de notre solidité défensive ».