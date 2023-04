Formule 1: Pérez impérial devant Max «l’intouchable» au GP d’Azerbaïdjan

Dimanche à Bakou, Sergio Pérez est devenu le premier pilote à avoir inscrit à deux reprises (après 2021) son nom au palmarès du Grand Prix d’Azerbaïdjan. « Deux fois et demie », a même ironisé le Mexicain après avoir également remporté la veille la première course-sprint de la saison devant Charles Leclerc, enfin monté sur le podium (deux fois) cette année ! Un carton plein qui a permis à Checo de rétablir l’équilibre avec Max Verstappen (deux victoires partout), et même de revenir sur son équipier de quinze à six points. Si dimanche à Miami, il venait à l’emporter à nouveau devant le double champion du monde en titre, il deviendrait le premier Mexicain de l’histoire de la F1 à s’installer en tête du championnat du monde ! Une quête honorifique que son meilleur ennemi d’équipier l’avait privé en Arabie Saoudite, après s’être échiné à glaner le point du meilleur tour en course, malgré la (très molle) interdiction qui lui avait été formulée par le management de Red Bull.