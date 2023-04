Surprise en Ligue 1: le Paris Saint-Germain battu par Lorient au Parc des Princes (vidéos)

Décidément, le PSG doit prier pour que sa saison se termine le plus vite possible et pour que le titre ne finisse pas par lui échapper. Sa prestation du soir face à Lorient, certes en infériorité numérique après l’exclusion d’Achraf Hakimi dès la 20e minute, n’avait en tout cas rien de celle d’un champion potentiel... Son seul but, via Kylian Mbappé, n’a été marqué que sur une incompréhension totale du gardien breton Yvon Mvogo, qui a littéralement offert le ballon à l’attaquant français.

Mais les Merlus se sont logiquement imposés grâce à Enzo Le Fée, Darlin Yongwa et Bamba Dieng, infligeant au PSG sa troisième défaite à domicile sur les quatre derniers matches disputés au Parc.