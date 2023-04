«Il ne m’a pas respecté»: vive altercation entre Arthur Theate et son coach Bruno Génésio

Le Diable rouge Arthur Theate et son entraîneur Bruno Génésio ont eu une vive altercation verbale ce dimanche lors de la rencontre entre Rennes et Angers, remportée 4-2 par les locaux. À la 72e minute de jeu, après un but des visiteurs finalement refusé par le VAR, le coach du club breton a pris à partie son défenseur, lui reprochant son positionnement sur l’action. Il aura fallu l’intervention du capitaine Hamari Traoré pour les calmer.

Quelques minutes après cet échange houleux, le Belge a été remplacé, évitant au passage son entraîneur au moment de quitter le terrain et de rejoindre le petit banc. « Il ne m’a pas respecté », aurait lancé l’ancien joueur du Standard et d’Ostende.