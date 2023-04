Le «Brussels Padel Open», un tournoi réussi mais à l’avenir incertain

Pari réussi ! Qui l’eut cru il y a 2 ans, lors de l’annonce de la venue du World Padel Tour (WPT) à Bruxelles, que 50.000 personnes se presseraient à la gare maritime de Tour & Taxis pour assister à un tournoi ? Soit quasiment le double de l’affluence du dernier tournoi de tennis d’Anvers. On a même eu droit à un « record mondial » avec la journée du mercredi qui affichait sold-out. Les organisateurs rêvent déjà d’un plus grand court central à l’avenir… La montée en gamme de la zone VIP et la réorganisation du « village » offrant une plus grande convivialité ont clairement permis au tournoi de franchir un cap et d’être « the place to be » pour s’amuser, réseauter et rencontrer des personnalités de divers horizons (sports, économie, politique, médias…).