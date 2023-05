Barcelone est prêt à tout pour faire revenir Lionel Messi: voici les sacrifices fous que le club catalan envisage pour arriver à ses fins!

Mais il y a une composante à prendre en compte, et pas des moindres : le volet financier. Le Barça est surveillé de très près par le fair-play financier de la Liga, qui, dans la situation actuelle, l’empêcherait d’inscrire la vedette de l’Albiceleste. Ces dernières semaines, la presse espagnole a été très claire : pour que Messi rejoue avec la tunique blaugrana, il va falloir vendre des joueurs et baisser cette masse salariale toujours trop haute.

Barcelone semble déterminé à faire revenir Lionel Messi à la « maison ». L’international argentin ne prolongera probablement pas avec le Paris Saint-Germain, et ce, même si les décideurs parisiens souhaitent qu’il reste encore une ou deux saisons. La Pulga a pris sa décision et elle semble plus que définitive, lui qui s’était récemment laissé voir du côté de la Ciudad Condal. Le natif de Rosario souhaite revenir au bercail, où il est attendu les bras ouverts par Joan Laporta.

Le Barça est prêt à aller encore plus loin pour pouvoir faire revenir le meilleur joueur de son histoire. Selon le journaliste Joaquin Maroto, le Barça va par exemple convertir l’ancienne Masia en… musée de Lionel Messi. La maison historique est classée au patrimoine de la ville accueillait les jeunes pousses du Barça – ils sont hébergés à la Ciutat Esportiva depuis des années maintenant – serait ainsi transformée en musée dédié à l’Argentin. Ce qui attirerait les foules, et une partie de ces revenus reviendrait donc au Barça mais aussi à Messi et compenserait donc un salaire un peu plus bas que celui qu’il perçoit à Paris. D’autres opérations similaires sont actuellement à l’étude côté barcelonais…