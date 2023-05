Yannick Carrasco courtisé par un très grand club espagnol pour le prochain mercato: ce club est prêt à un échange improbable pour attirer le Diable rouge!

À Barcelone, il n’y a pas que Lionel Messi qui est sur les lèvres des dirigeants ces derniers jours ! En effet, l’un de nos Diables rouges attire beaucoup le Barça : Yannick Carrasco ! Mais le dossier est très complexe. Le Barça espère toujours attirer l’international belge de l’Atlético, mais, logiquement, les Colchoneros ne le braderont pas.

Les Madrilènes demandent 20 millions d’euros à leurs homologues barcelonais, ce que ces derniers ne peuvent pas se permettre de débourser actuellement. Comme l’indique la Cadena SER, le FC Barcelone a un plan : proposer un échange à l’Atlético. Et pour obtenir Carrasco, les Catalans sont prêts à expédier… Ferran Torres à Madrid. L’ailier espagnol n’entre plus dans les plans du Barça, et il est vu comme une monnaie d’échange intéressante.