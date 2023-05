Formule 1: Max Verstappen et Sergio Perez vont se disputer le titre avec un «respect mutuel»

« Il est clair que ’Checo’ est très performant cette année et cela fait plaisir à voir », a déclaré Verstappen. « Il se sent de plus en plus en confiance dans la voiture. Checo et moi passons un bon moment et c’est aussi très important : vous devez reconnaître et aussi apprécier quand quelqu’un a fait du bon travail. »

Perez a tenu un discours similaire. « Il y a un grand respect entre Max et moi. Nous nous poussons l’un l’autre très fort, bien sûr nous voulons nous battre l’un l’autre et je veux gagner le championnat autant que Max, mais il y a beaucoup de respect entre nous. D’une certaine manière, nous sommes très similaires dans notre façon d’aborder ou de penser le sport. »