Endurance: de très belles 6 Heures de Spa malmenées par une histoire à la gomme

Un nouveau doublé Toyota qui ne fait que renforcer le statut d’hyper-favori du constructeur japonais pour les prochaines 24 Heures du Mans du Centenaire (10-11 juin) ; les courses convaincantes de Ferrari et Cadillac, moins de Porsche et surtout de Peugeot ; une nouvelle et somptueuse bagarre en LMP2 de laquelle WRT a cette fois émergé en tête ; la première victoire d’une femme (la Française Lilou Wadoux, 22 ans) en Mondial d’Endurance (WEC), catégorie LMGTE-Am ; ou encore la nouvelle prestation étincelante de Sarah Bovy sur la Porsche des Iron Dames (5e) : les temps forts n’ont pas manqué, samedi, dans le cadre des 6 Heures de Spa qui se sont déroulées devant un nombreux public (plus de 70.000 personnes sur le week-end, selon le promoteur) conquis par le spectacle malgré une météo maussade.