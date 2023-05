Aux Mondiaux de judo, les Ukrainiens renoncent après le retour des Russes

La Fédération internationale de judo a choisi de réadmettre les Russes et Biélorusses sous bannière neutre en vue des Mondiaux de la semaine prochaine. L’Ukraine a mis sa menace de forfait à exécution.

Sur le site de la Fédération internationale de judo (IJF), l’Ukraine, initialement inscrite, a disparu ce dimanche 30 avril de la liste des 99 pays qui participeront, du 7 au 14 mai, aux Mondiaux de Doha, la principale épreuve du calendrier de cette année 2023. Vitaly Dubrova, l’entraîneur en chef de la délégation ukrainienne, qui avait sélectionné quatorze athlètes pour cette compétition qui rapportera un maximum de points dans la course aux Jeux olympiques de Paris 2024, a indiqué que son pays avait logiquement renoncé à y prendre part un jour après l’annonce de l’IJF de réadmettre les athlètes russes et biélorusses sur le circuit sous la bannière « athlètes neutres individuels », et ce selon les recommandations du Comité international olympique (CIO) qui souhaite donner sa chance à tout le monde de participer aux JO, le passeport d’un sportif ne devant, selon lui, pas être un élément excluant.