WTA Madrid: Elise Mertens s’incline en huitièmes de finale face à l’Égyptienne Mayar Sherif

La Belge a été éliminée lundi en huitièmes de finale sur la terre battue de la capitale espagnole par l’Égyptienne Mayar Sherif (WTA 59) qu’elle découvrait dans cette épreuve dotée de 7.652.174 dollars : 6-4, 0-6, 6-3 après une rencontre de près de trois heures (2h53).

Dans le premier set, les deux joueuses ont éprouvé toutes les peines à conserver leurs mises en jeu. Mertens a laissé échapper deux occasions de mener 4-5, service à suivre, et c’est l’Égyptienne de 26 ans avec son grand coup droit qui au contraire a pris les devants (5-4) avant de gagner le set sur un jeu blanc (6-4).

La Louvaniste a bien réagi et réalisé d’emblée un double break (0-4). Sherif, débordée, a alors multiplié les erreurs et Elise Mertens égalisait sur une cinglant 0-6 infligé en 33 minutes.

La tombeuse de Caroline Garcia (WTA 5) au tour précédent, très expressive, retrouva sa hargne et réalisa le break dans le 4e jeu (3-1). Mertens sauva deux balles de 4-1 et rebondit (3-2), mais ne parvint pas égaliser (4-2). Sherif écarta encore deux balles de break avant de filer à filer à 5-2. La N.1 belge n’abdiqua pas et revint à 5-4, moment que choisit son adversaire pour une pause médicale (épaule droite). Sherif concluait ensuite sur le service de Mertens.

L’Egyptienne jouera sa place dans le dernier carré face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2/N.2) ou la révélation russe Mirra Andreeva (WTA 194), 16 ans.