Une Coupe perdue quelque part dans la liesse des Playoffs

La Coupe, sa grande Histoire et les plus petites qui en ont fait la légende s’est ancrée dans la tradition des pays de foot avec plus ou moins de profondeur selon la légitimité qu’elle est parvenue à se forger. Cette validité populaire n’est jamais que la somme de grandes épopées, de chevauchées fantastiques et de scénarios à rebondissements. En a-t-on davantage manqué en Belgique qu’en Angleterre, où le week-end de la Cup Final à Wembley est pratiquement équivalent à un couronnement devant Buckingham Palace.

Dans notre petit pays morcelé d’institutions, la Coupe de Belgique n’en est pas une. Le peu de cas fait autour de cette 72e finale, disputée ce dimanche et remportée par l’Antwerp contre le FC Malines (2-0), en atteste. Sans s’arrêter à la différence de traitement médiatique entre le Nord et le Sud du pays et revenir à l’épouvantable clientélisme qui menotte la presse aujourd’hui, il faut bien reconnaître que la position de la Pro League interpelle.