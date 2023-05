ION Hockey League: le Daring se maintient au panache

Qui accompagnera l’Old Club en Division 1 ? Pas les Molenbeekois qui ont assuré leur place parmi l’Elite avec abnégation et résilience après un second tour de qualité. Uccle Sport devra faire mieux que Louvain, dimanche prochain, pour conserver sa place de barragiste.

Herakles – Daring : 1-2. Les Molenbeekois ont réussi leur pari. Ils se maintiennent en Division d’Honneur après une saison compliquée mais, surtout, après avoir fait preuve d’une mentalité exemplaire lors du second tour. Les protégés de Gilles Vanderschelde ne se sont pas laissé abattre par les circonstances et ils ont répondu présent sur le terrain, chaque week-end, pour forcer leur destin. Face aux Lierrois, ils ont été très patients car c’est dans les dernières minutes qu’ils ont conquis leur 5e succès de la saison. Après un stroke loupé par Manu Brunet, c’est Nathan Delos qui donnait l’avance aux visiteurs (57e). Mais la réaction d’Antonin Igau, sur penalty, redonnait le sourire aux bruyants supporters locaux (59e). Et c’est finalement à 3 minutes du terme que Xavier Esmenjaud offrait la délivrance à tout un club sur une phase de penalty.

Uccle Sport – Orée : 2-4. C’est donc lors de la dernière journée de la compétition linéaire que les Ucclois devront mettre tout en œuvre pour assurer leur 9e place au classement, synonyme de barragiste. Ce lundi, l’Orée évoluait un cran au-dessus et pouvait à nouveau compter sur un Tomi Domene en toute grande forme et auteur de 3 buts (dont un penalty et un stroke). C’est pourtant le club local qui avait ouvert le score sur un penalty converti par Juan Amoroso avant de subir le jeu durant la quasi-totalité des échanges. Le déplacement au Daring, dimanche prochain, sera donc décisif pour les Merles qui devront faire aussi bien que Louvain pour assurer leur place en barrages (face au Beerschot ou à l’Antwerp) pour joueur leur place en Division d’Honneur.