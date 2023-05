Nouvel équipementier pour l’Union: le club bruxellois s’associe avec Nike (vidéo)

L’Union Saint-Gilloise a annoncé ce lundi s’associer avec Nike pour les trois prochaines saisons. Exit donc Union Soixante, c’est désormais la virgule du géant américain qui sera brodée sur le maillot de l’équipe bruxelloise. « Le partenariat avec Nike souligne une fois de plus nos ambitions de croissance », a déclaré le président Alex Muzio sur le site internet du club.

À noter que l’Union proposera des maillots à 70 euros sur sa boutique en ligne. « Cette saison, avec la marque Union Soixante, nous avons pratiqué le prix le plus bas de Belgique pour un maillot de match, ce qui a plu à nos supporters. Nous allons donc limiter le prix d’achat d’une réplique du maillot Nike de l’Union. Un maillot sans impression ne coûtera pas plus de 70 euros dans notre boutique (en ligne) et restera donc dans la fourchette de prix la plus basse de la Jupiler Pro League », se félicite Alex Muzio.