Le Brussels Padel Open, une réussite à tous les niveaux

Quelle déferlante ! Un an après une première édition « découverte » qui avait d’emblée marqué les esprits (déjà 40.000 visiteurs), le Circus Brussels Padel Open confirme que l’histoire d’amour entre le padel mondial et la Belgique n’est pas un rendez-vous manqué. En cinq jours, les organisateurs disent avoir atteint la barre des 50.000 fans, cette année, tout en ayant refusé des milliers de demandes de tickets, tant il est vrai que toutes les soirées, et ce, dès le mercredi (record unique sur le circuit mondial) ont affiché complet ! La Gare Maritime a en tout cas vibré chaque jour et connu une affluence de… hall de gare, comme rarement sur l’année.

1Cuello/Tapia et Josemaria/Sanchez chez les dames : les vainqueurs ont assumé leur statut