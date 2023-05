Un ancien international français s’en prend à une star du PSG après leur nouvelle défaite en Ligue 1

Une nouvelle défaite qui n’a pas du tout plu à Jérome Rothen, ancien joueur du club aujourd’hui consultant pour RMC Sport. « Sur les sept derniers matchs, il y a quatre défaites. On va m’expliquer que le PSG va être champion, que dans les têtes, ce n’est pas facile avec la déception en Ligue des champions, comme tous les ans. On en entend des choses qui tiennent les supporters. Mais ce club est mort, a fustigé l’ancien milieu de terrain parisien. Je me suis renseigné aujourd’hui. Déjà, Galtier restera jusqu’à la fin de la saison. Quoi qu’il se passe. Parc contre, après la 38e journée, qu’ils soient champions ou pas, je peux vous l’annoncer, la tête est coupée. »

Le Paris Saint-Germain, sans envie, insipide dans le jeu et réduit à dix pendant plus d’une heure, a sombré dimanche au Parc des Princes face à Lorient (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1.

Un joueur de l’effectif parisien a particulièrement agacé Jerôme Rothen. « Marco Verratti, il n’a encore pas joué pendant trois semaines dernièrement parce qu’il est peut-être trop sorti. Là, il est un peu à la rue physiquement. Il perd un ballon, on ne dit rien. (sur un ton ironique) Ah non, c’est Marco Verratti, techniquement il est tellement fort qu’il a le droit de perdre un ballon ! Mais les vrais, les passionnés, s’en rendent comptent. On t’a donné ta chance, on t’a prolongé, maintenant, si tu as du respect pour le club comme tu le dis, tu t’en vas. »