Jacob Barrett Laursen de retour aux affaires avec le Standard: «Je me sens à nouveau footballeur»

Rien n’est plus important que la famille. Quand le bien-être ou la santé de l’un de ses membres n’est pas au beau fixe, il convient de prendre du temps pour s’assurer que tout rentre dans l’ordre dans les plus brefs délais. Après la blessure au ligament interne encourue le 17 janvier dernier lors de la réception de Malines, Jacob Barrett Laursen a subi un coup du sort bien plus dur à encaisser. Pour des raisons d’ordre privé, il est retourné au Danemark durant de nombreuses semaines. Un voyage directement accordé par le Standard, bien conscient que le ballon rond n’avait aucune importance à ce moment-là. « Je me suis retrouvé dans une situation que je ne veux ni commenter ni expliquer », lâche le garçon de retour aux affaires après ses montées au jeu à Louvain et au Cercle de Bruges. « Tout ce que je peux vous dire, c’est que cette période s’est avérée très éprouvante pour ceux que j’aime. Fort heureusement, tout est désormais derrière moi… »