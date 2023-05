Arnaud De Lie, une reprise encourageante à Francfort

Le Grand Prix de Francfort, pourtant historiquement réservé aux pointures de l’emballage final, a cette fois souri aux audacieux. En l’occurrence, à Søren Kragh Andersen (28 ans), dont la puissance et l’intelligence lui permettent régulièrement de mener à bon port ses échappées. Le coureur danois de la formation Alpecin – laquelle poursuit sur sa lancée de son printemps étincelant avec Jasper Philipsen et Mathieu van der Poel – a fait étalage de toute sa science de la course. En profitant d’abord de la dernière ascension du Mammolshain pour s’isoler avec une dizaine d’autres coureurs puis en lançant son sprint de très loin et en résistant au retour de Patrick Konrad (Bora).