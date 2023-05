Les joueurs de Leeds au cœur des critiques après avoir complètement ignoré un jeune fan à la sortie de leur hôtel (vidéo)

Sale temps pour les joueurs de Leeds United. Sur le pré, les hommes de Javi Gracia sont loin d’afficher leur meilleur visage. Ce dimanche, ils ont enchaîné une cinquième joute sans victoire, en s’inclinant lourdement sur la pelouse de Bournemouth. Et avec des rencontres face à Manchester City et à Newcastle, respectivement premier et troisième de Premier League, qui se profilent, on imagine mal les Peacocks inverser la tendance dans les prochains jours.

Et si rien ne va sur le terrain, ce qui se passe en dehors n’est pas fort glorieux non plus. Depuis ce week-end, des images montrant des joueurs de Leeds font le tour des réseaux sociaux. Et pas vraiment pour les bonnes raisons… Sur celles-ci, on peut voir les Peacocks sortir de leur hôtel en passant devant leurs fans, venus leur montrer leur soutien dans ces moments difficiles. Sauf que les footballeurs n’en ont visiblement pas grand-chose à faire, puisqu’ils les ont complètement ignorés. Parmi ces supporters, on peut notamment apercevoir un enfant, habillé aux couleurs du club, qui semble tout heureux de pouvoir voir en vrai ses idoles. Il tente d’en saluer quelques-uns d’un geste de la main… mais n’obtient aucune réponse.