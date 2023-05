Serena Williams annonce attendre son deuxième enfant

Serena portait une robe Gucci monochrome noire avec des détails d’inspiration Art déco sur la jupe, de multiples rangs de perles autour du cou et un bandeau de perles superposées.

L’ancienne championne aux 23 titres du Grand Chelem a pris sa retraite après son élimination au 3e tour du dernier US Open en septembre. Elle avait expliqué que sa décision était motivée par le désir d’avoir un deuxième enfant, et qu’elle avait essayé d’avoir un autre bébé pendant son absence du tennis pendant un an, entre 2021 et Wimbledon 2022.