Voici les sept coéquipiers qui accompagneront Remco Evenepoel sur le Tour d’Italie

« Courir en Italie est toujours spécial », a déclaré Remco avant sa troisième participation à un Grand Tour. « J’aime être là, j’aime les tifosi et leur passion pour le cyclisme, et je suis donc impatient d’être au départ de ce Giro. Bien sûr, le fait de le faire en tant que champion du monde le rend encore plus spécial, car je tiens à honorer ce magnifique maillot arc-en-ciel que je porterai tous les jours pendant les trois prochaines semaines. Ce n’est un secret pour personne que je vise un bon classement général. Je peux compter sur une très bonne équipe, nous sommes tous motivés et prêts à faire de notre mieux. »

Le lauréat des deux derniers Liège-Bastogne-Liège et de la dernière Vuelta pourra compter sur sept coureurs à son service. Parmi eux, trois compatriotes : Pieter Serry, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeke, déjà présents lors du récent Liège-Bastogne-Liège et de la Vuelta victorieuse l’été dernier. Les Italiens Davide Ballerini et Mattia Cattaneo et les Tchèques Josef Cerny et Jan Hirt seront les autres membres du Wolfpack dont le directeur sportif sera Davide Bramati.

Le groupe a de l’expérience puisque les huit coureur cumulent 47 participations dans un Grand Tour.