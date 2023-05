Karel Geraerts avant les débuts de l’Union en Playoffs 1: «La victoire de Genk ne nous met pas la pression, on ne regarde que nous-mêmes»

C’est dès lors avec une ambition débordante que les Saint-Gillois débutent cette période décisive. « On va jouer pour le titre », poursuit le T1 unioniste. « Je suis confiant pour l’Union, on a une bonne équipe et on va tout jouer pour gagner. Mais les autres aussi pensent la même chose. »

Comment les Saint-Gillois comptent-ils désormais gérer ces prochaines semaines ? « Je peux comparer les playoffs à une balle magique qui rebondit. Chaque semaine, tu peux te retrouver à une place différente. Il s’agira donc de gérer ses émotions et de rester calme. Car quand les playoffs débutent, la tension augmente d’un cran. Il faut donc bien se concentrer sur nos matches, et pas sur tout ce qui tourne autour du club. »

Avec la victoire de Genk face au Club de Bruges, le matricule 10 débute avec trois points de retard sur le leader limbourgeois. « C’est bien pour Genk. Mais cela ne nous met pas la pression. Nous, on ne regarde que nous-mêmes. À chacun son boulot. En revanche, je trouve cela dommage qu’on n’ait pas pu commencer en même temps que Genk et Bruges, et jouer le même week-end qu’eux. En général, la tradition veut que la finale de la coupe de Belgique se joue avant les playoffs. Et quant à savoir si Bruges est d’ores et déjà éliminé de la course pour le titre ? Non je ne le pense pas. »