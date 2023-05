Standard: William Balikwisha et Philip Zinckernagel devraient être au poste pour le choc contre La Gantoise

Blessés. Ronny Deila devrait bel et bien récupérer Philip Zinckernagel pour affronter vendredi La Gantoise. Touché au mollet, le Danois a passé mardi un test avant de reprendre l’entraînement ce mercredi matin. Le T1 du Standard avait reconnu, à Bruges, que l’absence de Zinckernagel était surtout dictée par la volonté de ne pas jouer avec le feu. Balikwisha, qui avait quitté la pelouse du Jan Breydelstadion en boitant bas, ne ressent déjà plus rien et sera donc de la partie.

SL16 FC. La 2e équipe professionnelle du Standard aura besoin d’un point, vendredi (20h) contre Virton, pour assurer son maintien en Challenger Pro League. Pour qu’elle puisse bénéficier du soutien populaire le plus important, le Standard a décidé d’accorder la gratuité à ses abonnés.