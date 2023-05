«Je n’ai rien dit de mal»: Jürgen Klopp s’explique après avoir chambré le 4e arbitre de Liverpool-Tottenham (vidéo)

La vidéo a fait le tour de la toile ce week-end. Dans un match aux multiples rebondissements, Liverpool a finalement arraché la victoire contre Tottenham (4-3) grâce à Diogo Jota dans le temps complémentaire. Et Jürgen Klopp a fêté le but en laissant éclater sa joie : il s’est claqué et a ensuite hurlé au visage du quatrième arbitre.

Ce mardi, le tacticien allemand est revenu sur cet incident. En conférence de presse, Jürgen Klopp a révélé ce qu’il s’est passé avec Paul Tierney, l’arbitre principal de la rencontre : « Toute cette situation n’aurait pas dû se produire, c’est tout. C’est pourquoi j’ai célébré comme je l’ai fait. Il y a eu la faute sur Mo (Salah, qui n’a pas été sifflée, ndlr). Une minute plus tard, nous avons marqué et vous devriez être heureux d’avoir marqué un but, mais j’étais juste en colère, je n’ai rien dit de mal. Je criais : « Sans toi, sans toi », ce qui n’a même pas de sens. »