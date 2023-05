Gros changement à venir en F1? Mercedes confirme un intérêt pour Charles Leclerc

La rumeur a rapidement fait le tour du paddock ce week-end lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan en Formule 1. Et si Charles Leclerc partait de Ferrari pour rejoindre Toto Wolff et Mercedes ? Le principal intéressé avait évoqué cette information : « Pour l’instant, je suis pleinement concentré sur le projet dans lequel je suis aujourd’hui, c’est-à-dire Ferrari, et je suis confiant pour l’avenir », expliquait le pilote monégasque en interview. Il ajoutait également « n’avoir eu aucune conversation » avec l’écurie allemande.

Mais dans des propos rapportés par Motosport, Toto Wollf reconnaît que l’écurie est intéressée par le profil de Charles Leclerc : « Charles est un super gars et, pour l’avenir à long terme, c’est quelqu’un qu’il faut toujours avoir sur son radar. C’est clair. Mais pas pour le court et moyen terme. »

Et d’ajouter : « La seule fois où j’ai parlé avec lui, c’est lorsque nous avons discuté d’où se trouvait la porte d’embarquement à Melbourne au moment de monter dans l’avion. »