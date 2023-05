Luca Brecel après son titre de champion du monde: «Je pense que le snooker va exploser en Belgique!»

Luca Brecel par-ci, Luca Brecel par-là. Depuis son formidable exploit à Sheffield, le tout nouveau champion du monde de snooker crève tous les écrans. Comme si la Belgique se souvenait subitement qu’elle avait été une grande nation du billard avec les énormes champions qu’étaient Raymond Ceulemans, Eddy Merckx ou autre Frédéric Caudron. Et que, dans les années ‘80, avec l’arrivée des images de la BBC et de Eurosport, le snooker avait connu une vraie percée chez nous.

« C’est effectivement grâce à la télé que je me suis passionné pour ce sport », commente Yves Lemarchand, secrétaire de la section liégeoise de la BBSA, la fédération belge, d’origine, du billard et du snooker. « J’adorais regarder les duels entre John Parrot et Dennis Taylor… Et jusque dans les années ‘90, ce fut un sport en plein boom en Belgique, effectivement. Sur le grand Liège, on comptait jusqu’à 700 membres et une petite vingtaine de clubs. Aujourd’hui, c’est un sport moribond ! Il n’y a plus qu’un club à Liège et 32 membres… »